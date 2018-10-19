Начальник отдела полиции в Дагестане помещён под домашний арест

Махачкала, , 20:16 — REGNUM Начальник отдела МВД Рутульского района Дагестана Артем Магомедов помещён под домашний арест. Мужчине предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Подозреваемый в феврале 2018 года в селе Амсар, находясь при исполнении служебных обязанностей, нанёс несколько ударов ногой мужчине, сопровождая свои действия нецензурной бранью в его адрес.

После этого Магомедов дал незаконное указание своим сотрудникам доставить мужчину в отдел полиции, где также нанес ему несколько ударов.

Полицейский был задержан 18 октября 2018 года. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также: В Дагестане попал под следствие начальник отдела полиции, избивший человека

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в июне 2018 года в Дагестане был задержан начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД Дагестана Хайбула Ибнухаджаров.

Полковник полиции попал в поле зрения правоохранителей в связи с тем, что присваивал денежные средства, выделенные для выкупа оружия у местных жителей.

Читайте также: Главного борца с оргпреступностью задержали в Дагестане