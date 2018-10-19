В Дагестане полицейского посадили на семь лет за вымогательство

Махачкала, , 18:57 — REGNUM В Дагестане бывший сотрудник полиции приговорён к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство взятки. Суд также лишил подсудимого права занимать определенные должности сроком на пять лет, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Мужчина обвинялся в том, что, будучи начальником отделения дознания отдела полиции по Советскому району Махачкалы, вымогал у гражданина взятку в размере 400 тысяч рублей. Такую сумму полицейский запрашивал за прекращение уголовного преследования.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший руководитель антимонопольной службы Дагестана Кубасай Кубасаев попал под суд по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Как установило следствие, в период с 2013 по 2015 годы Кубасаев незаконно получал деньги от директора одного из предприятий Дагестана, выполнявшего функции заказчика по строительству объектов за счет бюджетных средств. Взамен чиновник оказывал ему покровительство, не препятствуя проведению аукционов на право заключения госконтрактов. В общей сложности в качестве взятки Кубасаев получил 2 млн рублей, дорогие швейцарские часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье.

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