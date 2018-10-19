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Подтверждена гибель 2 человек при взрыве в Гатчине: цифры могут измениться

Происшествия

На месте ЧП работают сотрудники МЧС из Ленобласти и Петербурга

Подтверждена гибель 2 человек при взрыве в Гатчине: цифры могут измениться
Иллюстрация: Https://vk.com/spb_today
Последствия взрыва в Гатчине (цитата группы «ДТП и ЧП")

Гатчина, Ленинградская область, 19 октября 2018, 18:48 — REGNUM  На данный момент в ГУ МЧС России по Ленинградской области известно о двоих погибших и двоих пострадавших в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в городе Гатчина 19 октября.

«Есть вероятность, что цифры изменятся, но незначительно. От МЧС на месте ЧП работают 35 сотрудников и девять единиц техники — 42-я, 43-я, 103-я, 105-я части от ГУ МЧС по Ленобласти, 49-я, 50-я части от ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, две оперативные группы — от местного пожарного гарнизона и Центра управления в кризисных ситуациях, а также бойцы Невского спасательного центра. Руководство ГУ МЧС по Ленинградской области также на месте ЧП», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

В Главке МЧС также отметили, что в результате взрыва произошло частичное обрушение конструкций здания. «На железнодорожных путях имеются осколки. Железнодорожные пути не повреждены», — добавили в ГУ МЧС.

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Напомним, взрыв произошел около 16:30 мск в деревне Малые Колпаны под Гатчиной, где находится ЗАО «Гатчинский завод «Авангард», крупнейший в России производитель пиротехники.

По данным СУ СКР по Ленобласти, взрыв раздался на складе пиротехники. Он разрушил здание, воспламенил припаркованные автомобили и повредил железнодорожную инфраструктуру. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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