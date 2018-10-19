Сальмонеллёз в столице Югры повлёк проверки в Омской области

Ханты-Мансийск, , 18:54 — REGNUM В детском саду Ханты-Мансийска зарегистрирована групповая вспышка сальмонеллёза. Выявлены 29 случаев заболевания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Все случаи лёгкой и средней степени тяжести. Дети проходят амбулаторное лечение. Как выяснилось, инфекция была передана через куриные яйца омского производителя.

В детсадах столицы Югры проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия: дезинфекция, лабораторные исследования продуктов, организовано медицинское наблюдение за детьми и персоналом и другие.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Омской области, партия яиц, выпущенная 18 сентября 2018 года на птицефабрике «Оша» и поставленная в Ханты-Мансийск, имела сопроводительное ветеринарное свидетельство о безопасности от «Областного центра ветеринарного обеспечения».

Роспотребнадзор просит главное управления ветеринарии по Омской области и управление Россельхознадзора по региону провести внеплановые лабораторные исследования кормов, состояния инкубатория, патологического материала на птицефабрике.

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