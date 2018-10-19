В Дагестане закрыли доступ к побережью Каспийского моря

Махачкала, , 18:41 — REGNUM В Дагестане суд обязал снести возведенное железобетонное ограждение на побережье Каспийского моря. Администрацией муниципалитета незаконно было предоставлено четыре земельных участка, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

В период с 2012 по 2016 годы на участках были произведены работы со срезом растительности, выравниванием и подсыпкой впадин, перемещением грунта в целях дальнейшего строительства. После этого участки были огорожены железобетонными плитами, ограничившими доступ к побережью Каспийского моря.

Данные земли относятся к сельскохозяйственным угодьям и возведение объектов капитального строительства на них запрещено. В связи с этим в суд направлен иск о признании распоряжения и договоров купли-продажи участков недействительными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кумторкалинском районе в районе зоны отдыха на каспийском побережье были установлены шлагбаумы, которые перекрывали доступ к морю для населения. Они были выявлены в ходе проверки прокуратуры, которая потребовала устранить препятствие на пути к морю. Позже шлагбаумы было демонтированы.

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