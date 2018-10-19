Взрыв в Гатчине произошел на складе пиротехники — СКР

Гатчина, Ленинградская область, , 18:29 — REGNUM По факту взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ — «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекших по неосторожности смерть человека». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 19 октября официальный представитель следственного управления СКР по Ленинградской области Юлия Матолыгина.

«У нас в настоящий момент имеются достоверные данные только об одном погибшем и еще пяти пострадавших, которые доставлены в больницу. Двое из них — в крайне тяжелом состоянии», — уточнила Матолыгина.

В ГУ МЧС по Ленобласти ранее заявили о двоих погибших в результате взрыва.

«По предварительной версии, произошел взрыв на складе пиротехники и возгорание расположенных рядом автомобилей», — добавила Юлия Матолыгина.

Как пояснили в СУ СКР по Ленобласти, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством первого заместителя руководителя Следственного управления, направлены криминалисты, следователи из отдела по расследованию особо важных дел.

Напомним, из-за взрыва была повреждена находящаяся рядом железнодорожная инфраструктура, однако сотрудники ОЖД уже сумели ее восстановить.

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