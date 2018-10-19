Под Калугой на перекрестке районных автодорог столкнулись три автомобиля

Козельск, Калужская область, , 19:39 — REGNUM В Калужской области 19 октября в 12 часов 10 минут на перекрестке автодорог «Оптина Пустынь — Нижние Прыски» и «Козельск — Киреевск-Чершино"произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова, по предварительной информации, водитель автомашины «ВАЗ-2110» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Джип», в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

От удара автомашину «ВАЗ-2110» отбросило на стоящую на перекрестке автомашину «Лада Приора». В дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина 1977 года рождения и двое её несовершеннолетних детей 8 и 12 лет — это они являлись пассажирами автомашины «ВАЗ-2110». После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» ранее был лишен права управления транспортным средством. Мужчина был доставлен в медучреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Показания прибора составили 0,4 промилле, взят биологический анализ мочи. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Напомним, на автомобильных дорогах калужского региона за восемь месяцев 2018 года в 122 ДТП погибли 15 и получили ранения 209 человек. Самой распространенной причиной ДТП является нарушение Правил дорожного движения. Превышение скорости и употребление алкоголя приводят к авариям в большинстве случаев.