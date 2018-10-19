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За сход локомотива в Кургане ответит машинист

Происшествия

Ему грозит штраф до двух тысяч рублей

Курган, 19 октября 2018, 18:23 — REGNUM  В локомотивном депо Кургана машинист и восемь ответственных лиц понесли наказание за сход локомотива с железнодорожных путей. ЧП произошло утром 8 сентября 2018 года по причине нарушений технологии работы на стрелочном переводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Пострадавших в результате аварии нет. В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В отношении машиниста и трёх составителей поездов возбуждены дела по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях»). Санкция статьи влечёт наложение штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей. Остальные получили дисциплинарное взыскание.

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Железнодорожные аварии
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