Восстановлена железнодорожная инфраструктура после взрыва в Гатчине

Гатчина, Ленинградская область, , 18:17 — REGNUM Сотрудники ОЖД оперативно восстановили железнодорожную инфраструктуру, поврежденную взрывом на заводе пиротехники в Гатчине. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Из-за взрыва в 16:35 на участке Гатчина-Балтийская — Войсковицы Октябрьской железной дороги произошло отключение контактной сети. Движение поездов было приостановлено.

«В результате задержан пригородный электропоезд №6674 на 26 минут. Задержек движения других поездов в настоящее время не прогнозируется», — отметили в ОЖД

Пассажиров и встречающих просят следить за объявлениями по громкоговорящей связи на станциях и в поездах.

Напомним, мощный взрыв произошел около 16:30 в пиротехническом цехе завода «Авангард». Пока известно о двух погибших и нескольких пострадавших.

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