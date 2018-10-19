В Индии поезд въехал в толпу людей во время праздника

Амритсар, Индия, , 18:08 — REGNUM В Индии десятки человек погибли в результате наезда поезда на толпу людей вблизи города Армитсар, передаёт Times of India.

Как сообщается, трагедия произошла во время мероприятиями по случаю индуистского праздника Дашахра, в ходе которого происходит сожжение чучел.

Состав, следовавший из Амритсара в Патанкот, въехал в толпу людей, которые, предположительно, выбежали на железнодорожные пути, опасаясь горящих фейерверков.

По разным данным, под колёсами поезда погибли от 25 до 50 человек. На месте в настоящее время работают экстренные службы. Подробности произошедшего уточняются.