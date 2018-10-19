Пятница, 19 Октября 2018 года
19:15:36 МСК

В Индии поезд въехал в толпу людей во время праздника

Происшествия

В результате инцидента погибли десятки человек

Амритсар, Индия, 19 октября 2018, 18:08 — REGNUM  В Индии десятки человек погибли в результате наезда поезда на толпу людей вблизи города Армитсар, передаёт Times of India.

Как сообщается, трагедия произошла во время мероприятиями по случаю индуистского праздника Дашахра, в ходе которого происходит сожжение чучел.

Состав, следовавший из Амритсара в Патанкот, въехал в толпу людей, которые, предположительно, выбежали на железнодорожные пути, опасаясь горящих фейерверков.

По разным данным, под колёсами поезда погибли от 25 до 50 человек. На месте в настоящее время работают экстренные службы. Подробности произошедшего уточняются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные аварии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить