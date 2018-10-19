Взрыв завода пиротехники в Гатчине: уже двое погибших, двое раненых

Гатчина, Ленинградская область, , 17:59 — REGNUM При взрыве на заводе пиротехники «Авангард» в городе Гатчина Ленинградской области погибли по меньшей мере два человека. Их тела уже обнаружены спасателями. Еще два человека пострадали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказали в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Являются ли эти люди сотрудниками предприятия или случайными прохожими, пока неизвестно. Спасатели продолжают обследовать место взрыва и разбирать образовавшиеся завалы.

На месте ЧП от МЧС работает 35 человек и девять единиц техники, а также сотрудники других оперативных служб.

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Напомним, мощный взрыв произошел около 16:30 в пиротехническом цехе завода «Авангард» (предприятие выпускает также мебель и предметы интерьера).

Из-за близости железнодорожных путей к эпицентру взрыва они оказались повреждены. Пришлось остановить движение поездов в направлении Луги.

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