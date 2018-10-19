Взрыв в Гатчине разрушил часть здания. Известно об одном пострадавшем

Гатчина, Ленинградская область, , 17:44 — REGNUM Один человек травмирован и еще четверо могут быть под обломками разрушенного взрывом здания пиротехнического предприятия «Авангард» в Гатчине, сообщает 19 октября Северо-Западный региональный центр МЧС РФ.

По информации центра, на предприятии произошел технологический взрыв, разрушивший часть здания, в котором работали люди.

Спасатели установили, что во время взрыва в здании работали пять человек, один из которых сейчас извлечен из-под обломков.

Кроме того, взрыв спровоцировал возгорания трех автомобилей, стоявших рядом со зданием.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на предприятии «Авангард» в городе Гатчина Ленинградской области произошел сильный взрыв, мощность которого ощущалась в нескольких километрах от его эпицентра.