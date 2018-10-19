Взрыв в Гатчине повредил железную дорогу, остановлено движение на Лугу

Гатчина, Ленинградская область, , 17:39 — REGNUM При взрыве в цехе пиротехники на заводе «Авангард» в Гатчине повреждены железнодорожные пути. Из-за этого пришлось остановить движение поездов в направлении Луги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

«По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек — сторож», — отметили в пресс-службе. Состояние пострадавшего неизвестно.

На место взрыва направлены подразделения пожарных и спасателей, машины скорой помощи. Точная причина случившегося пока не установлена.

Завод «Авангард» хорошо известен в петербургском регионе как производитель безопасной пиротехники.

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