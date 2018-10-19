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Полицейский сбил пенсионера на пешеходном переходе в Кабардино-Балкарии

Происшествия

В результате полученных травм пострадавший скончался

Полицейский сбил пенсионера на пешеходном переходе в Кабардино-Балкарии
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Знак пешеходного перехода

Нальчик, 19 октября 2018, 17:24 — REGNUM  Сотрудник полиции на служебном автомобиле насмерть сбил пожилого мужчину в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает 19 октября пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, инцидент произошёл днём 17 октября в городе Чегем.

«Оперуполномоченный ЦПЭ МВД по Кабардино-Балкарии, управляя служебной автомашиной марки ВАЗ-217 030, двигался по Баксанскому шоссе в городе Чегем и допустил наезд на пешехода 1936 года рождения, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший от полученных травм позднее скончался в медицинском учреждении. По факту произошедшего в настоящее время проводится доследственная проверка.

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Дорожно-транспортные происшествия
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