Двое рабочих в Чувашии погибли в результата обвала земли

Чебоксары, , 17:23 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске сегодня, 19 октября, произошло ЧП на строительной площадке. В ходе работ на двух рабочих обвалилась земля, они погибли на месте происшествия, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным ведомства, на строительной площадке в Новочебоксарске во время работ по прокладке ливневой канализации на двоих работников, находившихся в траншее на трехметровой глубине, обвалилась земля. От полученных телесных повреждений они скончались на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»).

Устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе причины, условия и конкретные лица, ответственных за гибель мужчин. Назначены судебные экспертизы, в строительной организации изымается документация, касающаяся охраны труда работников, допрашиваются свидетели.

Отметим, что в Чувашии продолжается расследование уголовного дела по факту гибели водителя грузовика, провалившегося в бывшее бомбоубежище вместе с машиной. ЧП произошло 7 июля 2018 года в Чебоксарах при строительстве кадетского корпуса. По предварительным данным, автомобиль провалился на глубину пять метров на месте тоннеля бомбоубежища. Водителю «удалось выбраться из кабины автомобиля, но произошел еще один обвал, повлекший его смерть». По данному факту СУ СКР по Чувашии завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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