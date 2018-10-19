Спасатели выясняют причину взрыва в Гатчине Ленинградской области

Гатчина, Ленинградская область, 19 октября 2018, 17:05 — REGNUM Мощный взрыв произошел около 16:30 19 октября в городе Гатчина Ленинградской области. Причина ЧП пока неизвестна. Над местом взрыва поднялось большое черное облако.
«Сотрудники МЧС выехали на место происшествия, обстоятельства случившегося уточняются», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Очевидцы предполагают, что взрыв произошел на предприятии, выпускающем пиротехнику.
Под Гатчиной находится ЗАО «Гатчинский завод «Авангард», оно выпускает хлопушки и бенгальские огни, другую пиротехнику.
«Взрыв нереальный, у нас земля под ногами затряслась, а мы в паре километров», — делится своим впечатлением в соцсети один из местных жителей.
Добавим, что под Гатчиной расположен Петербургский институт ядерной физики, там находится исследовательский атомный реактор.
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