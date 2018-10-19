Трое взрослых и ребёнок ранены в аварии в Чувашии

Чебоксары, , 16:47 — REGNUM В Чувашии произошло ещё одно крупное ДТП. В результате столкновения двух легковушек ранены четыре человека, в том числе 12-летняя девочка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла сегодня, 19 октября, около 15:00 недалеко от населенного пункта Кадикасы Моргаушского района, где столкнулись «Лада-Приора» и «Лада-Ларгус».

"По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу движения «Приоры». Водители обеих машин и два пассажира «Ларгуса», в том числе несовершеннолетняя девочка, доставлены в больницу», — сообщила представитель пресс-службы МВД по Чувашии Ольга Павлова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, 11 октября в Чебоксарском районе Чувашии в результате столкновения микроавтобус Fiat с большегрузом погибли 11 человек, ещё девять получили ранения. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водитель грузовика задержан.

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