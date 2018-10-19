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В Прикамье выросло число детей с негативной реакцией на вакцину

Происшествия

Кроме детей Перми недомогание после прививки против клещевого энцефалита почувствовали школьники Нытвы и Краснокамска

В Прикамье выросло число детей с негативной реакцией на вакцину
GDJ
Вакцина

Пермь, 19 октября 2018, 16:42 — REGNUM  В Пермском крае отмечено расширение географии районов, где детям стало плохо после антиклещевой вакцинации. Кроме Перми в список неблагополучных попали Краснокамск и Нытва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве края.

В ведомстве отметили, что госпитализации детям не требуется. Также в министерстве подчеркнули, что подобные реакции допустимы, согласно инструкции.

По данным информресурсов, ранее в Перми 20 первоклассников школы № 7 почувствовали недомогание после того, как получили плановую прививку против клещевого энцефалита. У детей поднялась температура, появились головная боль и тошнота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за негативной реакции на вакцину в регионе приостановили антиклещевую вакцинацию. По факту массового недомогания школьников проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за вакцинацию школьников. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧП в Прикамье: вакцинация против клещевого энцефалита приостановлена

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Вакцинация
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