В Прикамье выросло число детей с негативной реакцией на вакцину

Пермь, , 16:42 — REGNUM В Пермском крае отмечено расширение географии районов, где детям стало плохо после антиклещевой вакцинации. Кроме Перми в список неблагополучных попали Краснокамск и Нытва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве края.

В ведомстве отметили, что госпитализации детям не требуется. Также в министерстве подчеркнули, что подобные реакции допустимы, согласно инструкции.

По данным информресурсов, ранее в Перми 20 первоклассников школы № 7 почувствовали недомогание после того, как получили плановую прививку против клещевого энцефалита. У детей поднялась температура, появились головная боль и тошнота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за негативной реакции на вакцину в регионе приостановили антиклещевую вакцинацию. По факту массового недомогания школьников проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за вакцинацию школьников. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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