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В Краснодаре задержан и. о. начальника госпиталя МВД

Происшествия

По обвинению в присвоении 80 тыс. рублей — он их получил за липовое проживание в отеле

В Краснодаре задержан и. о. начальника госпиталя МВД
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Арест

Краснодар, 19 октября 2018, 16:33 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности начальника госпиталя МВД задержан в Краснодаре, сообщила 19 октября пресс-служба регионального СУ СКР.

Как сообщается, врач, врио начальника ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Краснодарскому краю», стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ — «Присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения». Ему уже предъявлено обвинение.

Дело возбуждено по материалам УФСБ. По версии следствия, в июне и июле 2018 года обвиняемый предоставил в бухгалтерию документацию для выплаты ему денежных средств за командировочные расходы, связанные с почти двухмесячным пребыванием в отеле в другом городе.

«При этом фактически он проживал в другом месте на безвозмездной основе. В результате врач присвоил свыше 80 тысяч рублей, причинив МВД России материальный ущерб на указанную сумму», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчина арестован по решению суда.

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