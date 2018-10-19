Эхо трагедии в Керчи: в школах «тюменской матрёшки» — проверки безопасности

Тюмень, , 16:33 — REGNUM В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО во всех образовательных учреждениях усилены меры безопасности. По факту керченских событий в тюменских школах были проведены классные часы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Меры для сохранения жизни и здоровья детей должны быть комплексными. Для обеспечения безопасности детей и во избежание террористических актов и других противоправных действий в образовательных организациях региона ежегодно проходят учебные тренировки и эвакуации, профилактические мероприятия. Сотрудники всех профильных ведомств работают по чёткому алгоритму, в котором определена ответственность и обязанности каждого. В образовательных организациях идёт предупредительно-разъяснительная работа», — заявили в образовательном департаменте области.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 19 октября сообщила о проверках в образовательных учреждениях региона. Аналогичные мероприятия проводятся на Ямале: проверяется уровень антитеррористической защищенности учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа в образовательные и социальные объекты.

Керченские события обсуждаются общественниками. К примеру, атаман Салехардского городского казачьего общества Николай Старенко считает, что необходимо ужесточить закон о правилах получения оружия, которое сегодня выдается гражданам с 18 лет, а также сделать строже правила приёма охранников в учебные заведения страны.

Напомним, 17 октября 2018 года произошло вооружённое нападение на Керченский политехнический колледж. Погиб 21 человек, несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В нападении подозревается студент четвёртого курса колледжа Владислав Росляков.

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