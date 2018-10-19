При падении вертолёта на палубу авианосца ВМС США пострадали 12 человек

Вашингтон, , 16:22 — REGNUM В результате падения вертолёта на палубу авианосца ВМС США «Рональд Рейган» в Филиппинском море, получили различные травмы 12 человек, сообщает издание Stars and Stripes.

Как сообщил представитель ВМС, на борту вертолёта находились четыре человека, остальные пострадавшие находились на палубе. Отмечается, что состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, в настоящее время они находятся под наблюдением медперсонала авианосца.

Как передавало ИА REGNUM, вертолёт MH-60 Seahawk утром 19 октября рухнул на палубу «Рональда Рейгана» практически сразу после взлёта. По факту произошедшего ведётся расследование. В ВМС США заявили, что авианосец «остаётся полностью работоспособным», полёты с него уже возобновлены.

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