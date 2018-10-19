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Количество ДТП в Италии снизилось до уровня 20-летней давности

Происшествия

Больше всего ДТП происходит в Генуе и Милане

Генуя, Италия, 19 октября 2018, 15:45 — REGNUM  По итогам 2017 года больше всего ДТП в Италии происходит в Милане и Генуе, сообщает Il Sole 24 Ore в пятницу, 19 октября, со ссылкой на данные национальной службы статистики Istat.

В Генуе число ДТП составляет 7,59 на тысячу единиц транспорта, в Милане — 5,90 на тысячу единиц. В пятерку «лидеров» входят также Савона, Римини и Прато.

Всего в Италии в 2017 году было зафиксировано чуть менее 175 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В последние шесть лет показатели неизменно находятся на уровне ниже 200 тысяч ДТП в год. Это значительно ниже, чем в 2001—2002 годах, когда происходило более 250 тысяч происшествий в год, и соответствует показателям середины 1990-х годов.

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Дорожно-транспортные происшествия
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