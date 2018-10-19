Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на востоке Индонезии

Джакарта, , 15:27 — REGNUM Сразу два землетрясения произошли на востоке Индонезии 19 октября 2018 года. Первое из них геологическая служба США зафиксировала в 05:55 по UTC (Всемирному координированному времени) в 164 км к западу от населенного пункта Абепура на севере острова Новая Гвинея.

Читайте также: У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

18 стран предложили Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 57,6 км. Второе землетрясение магнитудой произошло в 09:04 UTC в 160 км западнее Абепура. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее по теме: Землетрясение в 4,8 баллов потрясло индонезийский Ломбок

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года на индонезийском острове Ломбок произошли два землетрясения магнитудой 7 и 6,9. Число погибших превысило 550 человек. Ещё одно мощное землетрясение было зафиксировано 28 сентября на острове Сулавеси, недалеко от города Палу. После землетрясения в море возникла волна цунами. Жертвами стихии стали свыше 2 тыс. человек. Подземные толчки ощущались и 10 октября. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья индонезийского острова Ява.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирный банк даст Индонезии $1 млрд на восстановление после землетрясений