Причина полицейской операции в Рейнланд-Пфальце — семейный конфликт

Кирххайм, Германия, , 15:22 — REGNUM Причиной полицейской операции в немецкой коммуне Кирххайм (Рейнланд-Пфальц) 19 октября стало нападение мужчины на собственную мать под воздействием наркотиков, передает телеканал N-TV.

56-летняя женщина вызвала полицию, когда ее 25-летний сын стал ей угрожать. Прибывшие по вызову двое сотрудников полиции открыли огонь по агрессору в момент, когда он пытался совершить убийство. Оба — и сын, и мать — погибли в результате стрельбы. Была ли мать смертельно ранена полицейскими или собственным сыном, прокуратура не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, двое полицейских, мужчина и женщина, также получили тяжелые ранения.

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