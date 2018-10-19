Бывший министр финансов Крыма погиб в автокатастрофе

Симферополь, , 14:58 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия погиб бывший министр финансов Крыма Павел Токарев, сообщает пресс-служба государственного совета республики.

Отмечается, что ДТП произошло 17 октября, ему было 57 лет.

Павел Токарев занимал должность министра финансов Крыма с 2006 по 2010 год, в этот же период был советником председателя Госсовета республики, с 2012 по 2014 году был начальником крымской Госфининспекции.

В 2013 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Крыма», в 2015 году награжден медалью «За доблестный труд».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе на 95-м году жизни скончался последний из живших в Крыму Героев Советского Союза генерал-лейтенант Ашот Аматуни.

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