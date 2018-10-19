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Пять ставропольских школьников госпитализированы с отравлением лекарствами

Происшествия

На место ЧП выехал губернатор

Изобильный, Ставропольский край, 19 октября 2018, 14:36 — REGNUM  Пять школьников госпитализированы с отравлением лекарственными средствами в Изобильном Ставропольского края 19 октября. Как сообщила пресс-служба губернатора, глава края Владимир Владимиров срочно выехал в Изобильненский район.

По информации пресс-службы, в больнице пятеро учащихся местной школы (возраст не называется) оказались после немедицинского употребления лекарственных средств. Сейчас им оказывается медицинская помощь, из Ставрополя направлена дополнительная медбригада, осуществляются консультации со специалистами-токсикологами краевой клинической больницы.

Сегодня глава края планирует провести совещание с участием руководства краевых и муниципальных структур в связи с инцидентом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа подобный инцидент произошел в Тверской области — двое детей получили отравления медицинскими препаратами, найденными в одном из заброшенных зданий бывшего госпиталя в Ржеве.

Читайте ранее в этом сюжете: Тверская область: состояние детей, отравившихся лекарствами, стабильное

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Отравления химическими веществами
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