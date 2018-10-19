Двое таджикистанцев подорвались на мине у афганской границы

Бохтар, Таджикистан, , 14:28 — REGNUM В Хатлонской области Таджикистана на противопехотной мине близ таджикско-афганской границы подорвались двое жителей кишлака Кавок района Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабад), сообщает сегодня, 19 октября, «Азия-Плюс» со ссылкой на начальника пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве страны Умеду Юсуфи.

Известно, что трагедия произошла, когда двое молодых таджикистанцев охотились на фазанов. Один из них, 22-летний Орзу Содиков погиб на месте, а второй, 29-летний Зухуршо Рахматов, получил тяжелые увечья. Он госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В настоящее время военная прокуратура Кулябского гарнизона проводит по данному факту расследование. По имеющейся информации, противопехотные мины на этом участке были установлены еще в ходе гражданской войны в начале 1990-х годов.

Напомним, что за последние 20 лет из-за подрыва противопехотных мин в Таджикистане погибли 374 человека, еще 485 — пострадали.