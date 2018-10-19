В Калужской области гендиректор предприятия три года обманывал налоговиков

Калуга, , 14:25 — REGNUM Генеральный директор дорожного ремонтно-строительного управления подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщили 19 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России. По версии следствия, гендиректор ДРСУ с целью уменьшения налоговой базы представлял в налоговые органы фиктивные документы, в результате чего в течение трех лет, с 2014 по 2016 годы, не уплатил налог на добавленную стоимость, а также налог на прибыль, на общую сумму более 5 миллионов рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора дорожного ремонтно-строительного управления. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). В ходе расследования принимаются меры для решения вопроса о погашения налоговой задолженности. В случае возмещения ущерба, причиненного бюджету, в полном объеме, уголовное дело в отношении директора в соответствии с примечанием к статье 199 УК РФ будет прекращено.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области вынесен приговор бывшему руководителю крупного предприятия города Киров за сокрытие денежных средств от налогов. 56-летний бизнесмен, занимая пост генерального директора на предприятии в период 2016—2017 годов, при наличии задолженности по налогам и сборам в размере более 50 млн рублей, принял решение о сокрытии денежных средств организации путём осуществления расчетов через счета подконтрольных фирм. В результате было утаено более 60 млн рублей, за счет которых можно было погасить недоимку по налогам. Суд признал подсудимого виновным в совершении вменяемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

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