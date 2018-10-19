В Астрахани студент на Mercedes сбил пожилую женщину на огромной скорости

Астрахань, , 13:50 — REGNUM В Астрахани следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется в том, что насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку на скорости более 130 километров в час, сообщает 19 октября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

Полицейские установили, что 17 мая молодой человек, управляя автомобилем Mercedes E 200 CGI, совершил наезд на пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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Записи с камер видеонаблюдения показали, что скорость движения иномарки составляла свыше 130 километров в час. Несмотря на то, что пенсионерка шла на запрещающий сигнал светофора, молодой человек мог предотвратить происшествие.

Также установлено, что обвиняемый ранее шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Отмечается, что молодой человек обучался на третьем курсе одного из вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Астраханской области столкнулись два транспортных средства — автомобили Toyota Camry и Skoda Fabia. В результате инцидента погибли четыре человека.

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