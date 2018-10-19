Вспышка кори в центре «Вундеркинд» в Махачкале: заболели пятеро детей

Махачкала, , 13:50 — REGNUM В столице Дагестана закрыт центр по присмотру, уходу и развитию детей «Вундеркинд». Санкции были приняты после регистрации вспышки кори, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе Роспотребнадзора Дагестана.

В Республиканский центр инфекционных болезней 16 октября с подозрением на корь были госпитализированы пятеро детей в возрасте от двух до четырех лет. У всех малышей выявлены повышение температуры, кашель, насморк и характерная для кори сыпь.

Степень тяжести больных оценивается как средняя. Специалисты отмечают, что все случаи кори диагностированы среди непривитых детей. Причина — отказ родителей от прививок.

Сотрудниками надзорного органа в результате проверки дошкольного учреждения был выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. Информация об этом передана в Следственный комитет Дагестана для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, что это не первый случай массового заболевания кори в Дагестане в центрах по уходу и присмотру за детьми. Только за 2017−2018 годы в Махачкале было выявлено пять групповых очагов заболевания корью с общим числом пострадавших 32 ребенка до шести лет. Специалистами отмечается, что во всех случаях причиной возникновения и распространения инфекционного заболевания в детских коллективах явились своевременно не привитые дети.