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Полицейская операция в Германии: двое погибли, двое тяжело ранены

Происшествия

Полиция не сообщает, что именно угрожало людям в коммуне Кирххайм

Кирххайм, Германия, 19 октября 2018, 13:18 — REGNUM  Два человека погибли и еще двое получили тяжелые ранения в ходе полицейской операции в немецкой коммуне Кирххайм (Рейнланд-Пфальц), передает телеканал N-TV.

Перестрелка произошла утром 19 октября около 8:30 на Вайнштрассе. По сообщению прокуратуры, два человека погибли, а двое сотрудников полиции — мужчина и женщина — получили тяжелые ранения. Полиция не предоставила подробностей операции, заявив, что опасность устранена.

На месте происшествия находятся следователи, опрашиваются местные жители. Над городом подняты полицейские вертолеты.

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