Эксперт раскритиковал идею обыскивать учеников перед входом в школу

Москва, , 13:56 — REGNUM И дело сестёр Хачатурян, и история с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, и трагические события в Керчи — результаты моральной болезни общества, считает завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале в рамках дискуссии о том, могут ли металлодетекторы в учебных заведениях серьёзно повысить безопасность учащихся и педагогов.

«Ну, будет у вас работать металлодетектор, а что, кулаком нельзя убить? — риторически поинтересовался Платошкин. — Что, спички нельзя пронести? Стрельбу могут устроить на перемене в школьном дворе. Могут устроить перед выходом из школы. Были нападения на учителей просто вне школы. И что теперь, учителю выдавать табельное оружие? Бронежилет? Или конная полиция будет сопровождать его от места до места? Были ещё дурацкие предложения детей на входе обыскивать. То есть маленький ребенок пришёл в школу учиться, а ему с самого начала говорят: человек человеку волк. И дело сестёр Хачатурян, и истории с Кокориным и Мамаевым, и события в Керчи — это всё звенья одной цепи, моральной болезни общества, которая сильнее всего отражается на молодом поколении, которое ещё только ищет своё место в этом обществе. Если мы это не вылечим, то никакие металлодетекторы не помогут».

Напомним, как сообщило ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на колледж в Керчи погиб 21 человек и ещё несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. СКР возбудил уголовное дело. Единственным подозреваемым пока считается 18-летний студент Владислав Росляков.

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