В Крыму ввели режим ЧС после трагедии в Керченском политехе

Керчь, Крым, , 12:55 — REGNUM Ситуация, которая сложилась с Керченским политехническим колледжем, признана чрезвычайной. Об этом 19 октября заявил глава управления МЧС Крыма Сергей Шахов, комментируя соответствующее распоряжение главы Республики Крым.

«Для органов управления сил и средств ТСЧС установлен региональный уровень реагирования», — отметил глава регионального управления МЧС.

По его словам, исполнительным органам власти, органам местного самоуправления, и ряду организаций предписано исполнение мероприятий по ликвидации ЧС в соответствии с решениями соответствующей правительственной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на колледж в Керчи погибло 16 учеников и 5 преподавателей, ещё несколько десятков учеников были ранены. Из-за трагедии в Крыму и Севастополе с 18 октября объявлен трёхдневный траур. 19 октября жители города-героя простились с жертвами убийц, ещё пять человек похоронят в других регионах страны.

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