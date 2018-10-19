В Омске осудили «чёрных риелторов», обманувших жертв на 22 млн рублей

Омск, , 12:54 — REGNUM В Омске вынесен приговор группе «чёрных риелторов» — троим омичам, а также двоим жителям города Миасса Челябинской области. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 октября, в областном следственном управлении СКР.

Омичи — 39-летний экс-сотрудник патрульно-постовой службы, организатор преступной группы Куандык Рахимов; безработный 40-летний Рустам Омаров; 40-летний риелтор Владимир Кузнецов. Жители Миасса — 48-летний Олег Подшивалов и 31-летний Алексей Донской. Они признаны виновными в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере, и покушении на мошенничество.

Уголовное дело в отношении ещё одного человека — бывшего участкового полиции 38-летнего Юрия Бусела — было выделено в отдельное производство, так как он заключил в ходе следствия досудебное соглашение о сотрудничестве.

По данным следствия, члены преступной группы находили социально-неблагополучных и злоупотребляющих спиртным граждан, обманом выведывали сведения о собственниках квартир, подделывали доверенности на продажу квартир, а также копии лицевых счетов. Затем они продавали квартиры, а деньги похищали. Всего злоумышленники похитили у 11 граждан более 22 миллионов рублей.

Когда новые хозяева заявили о своих правах на квартиры, прежние владельцы обратились в суд с исковыми заявлениями. Они смогли защитить своё право собственности, поскольку их подписи на доверенностях были поддельными.

Также, по мнению следствия, один из обвиняемых похитил у своей знакомой автомобиль. Ущерб составил 450 тысяч рублей.

Напомним, преступные действия «чёрных риелторов» выявили сотрудники полиции. Бусела уволили из органов внутренних дел. Впоследствии он был осуждён к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В ходе следствия был наложен арест на автомобиль Hummer, принадлежащий Рахимову. У других фигурантов ценного имущества не оказалось.

Сегодня, 19 октября, стало известно, что суд приговорил организатора преступной группы Рахимова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Омаров осуждён на шесть лет и четыре месяца лишения свободы, Кузнецов — на шесть лет восемь месяцев, Подшивалов — на пять лет, Донской — на три года четыре месяца лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года стало известно, что за махинации с квартирами перед судом предстанут пятеро жителей Красноярского края. Также на их совести незаконное лишение свободы и убийство. Злоумышленники заключали договоры аренды дорогостоящих квартир с жителями Красноярска. Затем, используя изготовленные от имени собственников жилья поддельные документы, они осуществляли регистрацию перехода права собственности на участников преступной группы. Свидетеля преступления они лишили свободы, а затем убили.

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