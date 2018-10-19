Вертолёт MH-60 рухнул сразу после взлёта с авианосца ВМС США

Вашингтон, , 12:40 — REGNUM На авианосце ВМС Соединённых Штатов «Рональд Рейган» произошло ЧП. На палубу сразу после взлёта рухнул вертолёт MH-60 Seahawk. Об этом сообщается на сайте командования Седьмого флота США.

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Уточняется, что инцидент произошёл в Филиппинском море утром 19 октября. По заявлению пресс-службы Военно-морских сил США, в результате падения винтокрылой машины есть пострадавшие, однако их точно количество не уточняется.

«По оценкам медиков «Рональда Рейгана» весь пострадавший персонал находится в стабильном состоянии», — приводит издание Stars and Stripes текст сообщения американских ВМС.

Отмечается, что никто из них не получил травмы, которые представляют угрозу жизни. Причины несчастного случая в настоящее время выясняются. По заверению ВМС, авианосец «остаётся полностью работоспособным», полёты с него уже возобновлены.

https://twitter.com/USPacificFleet/status/1053182545104273408

Напомним, авианосец «Рональд Рейган» водоизмещением 101,4 тыс. тонн — один из крупнейших в мире военных кораблей, он может нести до 90 самолётов и вертолётов разного типа.

Сикорский SH-60/MH-60 Seahawk (или «Морской ястреб») — американский многоцелевой вертолёт, разработанный на основе вертолёта UH-60 и S-70. Наиболее отличительная особенность его конструкции — складной хвост, который уменьшает размеры машины для компактного размещения на борту морского судна.