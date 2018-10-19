Пятница, 19 Октября 2018 года
14:09:22 МСК

На месте обнаружения обломков Л-39 в Азовском море работают водолазы

Происшествия

Ведется поиск пилотов

Краснодар, 19 октября 2018, 12:37 — REGNUM  В Азовском море обнаружено место крушения и обломки учебно-тренировочного самолета Л-39 министерства обороны России, сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Отмечается, что на месте крушения работают водолазы, также были предупреждены экипажи всех кораблей в Азовском море, находящихся недалеко от предполагаемого места ЧП.

Напомним, 18 октября самолёт Л-39 потерпел крушение во время планового полёта у станицы Должанская в Краснодарском крае. Сообщалось, что машина рухнула в воду, однако пилотам удалось катапультироваться, в настоящее время ведется их поиск.

Читайте также: На Кубани около 200 человек ищут пилотов разбившегося самолета Л-39

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить