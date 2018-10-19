На месте обнаружения обломков Л-39 в Азовском море работают водолазы

Краснодар, , 12:37 — REGNUM В Азовском море обнаружено место крушения и обломки учебно-тренировочного самолета Л-39 министерства обороны России, сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Отмечается, что на месте крушения работают водолазы, также были предупреждены экипажи всех кораблей в Азовском море, находящихся недалеко от предполагаемого места ЧП.

Напомним, 18 октября самолёт Л-39 потерпел крушение во время планового полёта у станицы Должанская в Краснодарском крае. Сообщалось, что машина рухнула в воду, однако пилотам удалось катапультироваться, в настоящее время ведется их поиск.

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