Студент Керченского политеха: стреляли и в здании, и на улице

Симферополь, , 12:36 — REGNUM Во время вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи вместе с главным подозреваемым Владиславом Росляковым в здании находились неизвестные люди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил студент учебного учреждения Николай (свою фамилию юноша просил не называть).

«У меня практика была в лаборатории. Наш колледж делится на три корпуса и лаборатории. На перемене пошёл в курилку и услышал сильный взрыв. Подумали сначала, что что-то упало. Со стороны первого корпуса побежали люди. Некоторые из них были в крови, некоторые падали замертво», — рассказывает Николай.

Кто именно стрелял, собеседник ИА REGNUM не видел, но он утверждает: выстрелы были слышны и в здании, и на улице.

«Выстрелы были слышны в разных местах: и с улицы, и внутри здания. Причём на улице как будто стрельба велась очередью. Люди выпрыгивали из окон. Мы несли под руки раненого пацана, раненного в живот и в ногу. Даже не знаю, что с ним потом стало», — отметил молодой человек.

Он также вспомнил, как увидел двух подозрительных мужчин во время стрельбы и взрывов.

«Сначала не придал этому значения, но когда бежал, случайно увидел двух огромных парней в чёрной одежде, в кепках — они спокойно поднимались по лестнице на второй этаж во второй корпус. Там уже звучали выстрелы, а они туда шли. Думаю, это легко проверить, потому что в нашем колледже было много камер. Кстати, в СМИ говорили, что Влада Рослякова нашли мёртвым в библиотеке на втором этаже, но у нас на втором этаже нет библиотеки», — добавил студент.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на колледж погибли 16 учеников и пять преподавателей, ещё несколько десятков учеников были ранены. На данный момент, по официальным данным правоохранителей, единственным подозреваемым назван 18-летний студент Владислав Росляков, который был найден мёртвым в этом же здании.

19 октября жители города-героя простились с 16 жертвами вооружённой атаки на колледж, ещё пять человек похоронят в других регионах страны.

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