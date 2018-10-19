В Оренбуржье полиция выясняет обстоятельства травмирования подростка

Орск, Оренбургская область, , 12:23 — REGNUM В оренбургском городе Орске полиция выясняет обстоятельства травмирования подростка. Мальчик получил травму в районе реки Урал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МВД России.

Известно, что трое несовершеннолетних имели при себе пневматическое ружьё. Во время игры пуля попала одному из подростков в нос.

В полицию сообщение о происшествии поступило из медицинского учреждения, куда за помощью обратился подросток. Сотрудники полиции установили, что один из детей взял ружьё дома. Каким образом он получил доступ к оружию, сейчас выясняется.

Доступ подростков к оружию становится особо актуальным в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже. Там студент, который устроил взрыв, стрельбу и затем покончил с собой, уже достиг 18 лет и имел разрешение на оружие. Но при этом в нескольких школах ранее возникали случаи, когда учащиеся приносили с собой оружие и применяли его против своих сверстников.

Одним из громких ЧП начала 2018 года стала резня в школе Перми. Тогда двое старшеклассников ранили нескольких четвероклассников и их педагога. Всем травмированным удалось выжить.