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В центре Берлина ограблена инкассаторская машина

Происшествия

Преступление совершила группа неизвестных в масках

Берлин, 19 октября 2018, 12:22 — REGNUM  Утром 19 октября в центре Берлина неизвестные люди в масках совершили ограбление инкассаторской машины, пишет издание Die Welt.

Происшествие произошло в разгар уличного движения на Александрплатц в 7:30. Грабители заблокировали машину инкассаторов двумя автомобилями и, угрожая находившимся внутри людям огнестрельным оружием, забрали деньги, после чего скрылись с места преступления на автомобиле.

Преступники обстреляли преследовавшую их патрульную машину, при обстреле никто не пострадал. В районе Кройцберг они попали в ДТП и бросили автомобиль, пересев на другой.

Полиция перекрыла место происшествия и приступила к расследованию.

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Ограбления банков и инкассаторов
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