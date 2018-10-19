В центре Берлина ограблена инкассаторская машина

Берлин, , 12:22 — REGNUM Утром 19 октября в центре Берлина неизвестные люди в масках совершили ограбление инкассаторской машины, пишет издание Die Welt.

Происшествие произошло в разгар уличного движения на Александрплатц в 7:30. Грабители заблокировали машину инкассаторов двумя автомобилями и, угрожая находившимся внутри людям огнестрельным оружием, забрали деньги, после чего скрылись с места преступления на автомобиле.

Преступники обстреляли преследовавшую их патрульную машину, при обстреле никто не пострадал. В районе Кройцберг они попали в ДТП и бросили автомобиль, пересев на другой.

Полиция перекрыла место происшествия и приступила к расследованию.