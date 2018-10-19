В Таджикистане двое охотников подорвались на мине

Душанбе, , 12:09 — REGNUM В Таджикистане двое молодых жителей приграничного с Афганистаном кишлака Кавок во время охоты подорвались на противопехотной мине, сообщает 19 октября РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи.

По его словам, инцидент произошел 18 октября. Один молодой человек погиб на месте происшествия, второй получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2018 года на границе между Таджикистаном и Афганистаном произошло 17 боестолкновений. За этот период из незаконного оборота было изъято 1,1 тыс. кг наркотиков, в том числе 70,2 кг героина, 340 кг опиума, 536 кг гашиша и 184 кг канабиса.

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