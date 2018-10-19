В Роскосмосе рассказали, когда объявят о причинах аварии «Союза»

Москва, , 11:47 — REGNUM Российская государственная корпорация «Роскосмос» представит предварительные результаты по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 22 или 23 октября, заявил 19 октября глава пресс-службы компании Владимир Устименко.

«Я думаю, что в понедельник или вторник (будут объявлены результаты)», — цитирует РИА Новости Устименко.

По его словам, объявленные результаты будут предварительными, тогда как на формирование окончательных выводов «еще уйдет время».

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не вывела на расчетную орбиту космический корабль «Союз МС-10», в котором находился новый экипаж для МКС. После нештатной работы космонавт Алексей экипаж приземлился в спускаемом аппарате корабля.

Позже задействованные в расследовании крушения эксперты рассказали о возможных ошибках, допущенных при сборе ракеты в стартовом комплексе космодрома Байконур. Они назвали вероятным повреждение частей ракеты подъемным краном.

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