Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Вертолет ВМС США потерпел крушение на палубе авианосца Рональд Рейган, сообщает 19 октября Associated Press.

В результате инцидента никто не погиб, пострадавшие пилоты находятся в стабильном состоянии, их жизням ничего не угрожает. Подробности о степени повреждения авианосца и вертолета не сообщаются. В настоящее время причина произошедшего выясняется.

Напомним, авианосец Рональд Рейган принадлежит к седьмому флоту США. Он несет службу в Тихоокеанском регионе у побережья Филиппин.

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