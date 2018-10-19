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Вертолет ВМС США потерпел крушение

Происшествия

Погибших нет

Вертолет ВМС США потерпел крушение
Think Defence
Разбившийся вертолёт

Вашингтон, 19 октября 2018, 11:25 — REGNUM  Вертолет ВМС США потерпел крушение на палубе авианосца Рональд Рейган, сообщает 19 октября Associated Press.

В результате инцидента никто не погиб, пострадавшие пилоты находятся в стабильном состоянии, их жизням ничего не угрожает. Подробности о степени повреждения авианосца и вертолета не сообщаются. В настоящее время причина произошедшего выясняется.

Напомним, авианосец Рональд Рейган принадлежит к седьмому флоту США. Он несет службу в Тихоокеанском регионе у побережья Филиппин.

Читайте ранее в этом сюжете: Трагедия на палубе авианосца ВМС США: матроса разрубило винтом самолёта

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