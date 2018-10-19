На Украине в Бобрке взорвали фонтан

Бобрка, Украина, , 11:19 — REGNUM Во Львовской области в городе Бобрка неизвестный мужчина кинул гранату в фонтан, заявила пресс-секретарь главного управления областной нацполиции Светлана Добровольская, сообщает 19 октября УНИАН.

По ее словам, инцидент произошел вечером 18 октября. 41-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату РГД-5 в городской фонтан Бобрки. Граната взорвалась, нанеся ущерб городскому украшению. Нарушителя общественного спокойствия задержала полиция, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, после начала гражданской войны на Украине резко увеличилось количество нелегального оружия. По данным экспертов, ежедневно из Донбасса на Украину поступает до 1 тыс. незаконного оружия и боеприпасов.