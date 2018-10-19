СКР опубликовал видео с места массового убийства в Керчи

Керчь, Крым, , 10:56 — REGNUM Следственный комитет России на своем официальном канале на youtube опубликовал видео с места массового убийства студентов и сотрудников керченского политехнического колледжа.

На видео запечатлены фрагменты совещания, которое провел председатель СКР Александр Бастрыкин с сотрудниками, занимающимися расследованием уголовного дела, ход осмотра места происшествия. Следователи отчитались, что проследили весь путь будущего убийцы от дома до колледжа. Бастрыкин отметил, что важно выяснить, явилось ли решение совершить преступление спонтанным либо подозреваемый долго к нему готовился.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в результате взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже погибли 20 человек, более 50 получили ранения. В совершении преступления подозревается 18-летний студент Владислав Росляков, он покончил с собой. Сегодня, 19 октября, в Керчи проходит прощание с 16 жертвами Рослякова.

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