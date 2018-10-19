Девять человек пытались захватить квартиру вдовы Вороненкова в Киеве

Киев, , 11:13 — REGNUM Группа неизвестных лиц попыталась захватить квартиру вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой, сообщает 19 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, 18 октября неизвестные мужчины взломали дверь в квартиру Максаковой в Киеве. В это время в помещении находились только сын вдовы и его няня. Преступники требовали очистить помещение, а также поменяли замки на дверях.

Прибывшая полиция задержала девять человек.

Напомним, вдова Вороненкова Мария Максакова летом вышла замуж в Киеве. Вскоре после этого вдова подала в суд против нового мужа из-за того, что он продал ее квартиру в Москве, не уведомив саму владелицу.