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Девять человек пытались захватить квартиру вдовы Вороненкова в Киеве

Происшествия

Преступники были задержаны

Киев, 19 октября 2018, 11:13 — REGNUM  Группа неизвестных лиц попыталась захватить квартиру вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой, сообщает 19 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, 18 октября неизвестные мужчины взломали дверь в квартиру Максаковой в Киеве. В это время в помещении находились только сын вдовы и его няня. Преступники требовали очистить помещение, а также поменяли замки на дверях.

Прибывшая полиция задержала девять человек.

Напомним, вдова Вороненкова Мария Максакова летом вышла замуж в Киеве. Вскоре после этого вдова подала в суд против нового мужа из-за того, что он продал ее квартиру в Москве, не уведомив саму владелицу.

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