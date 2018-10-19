В Петербурге задержан мужчина, открывший стрельбу с балкона

Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Пьяный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия с балкона жилого дома в Приморском районе Санкт-Петербурга утром 19 октября. Полиция сумела обезоружить и задержать стрелка.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о стрельбе поступило около 9:30 мск от дома 31 по 1-Утиной улице. По сообщению граждан, мужчина стрелял в воздух.

«На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Полицейские проникли в помещение квартиры и задержали стрелка», — отметили в Главке МВД.

В результате инцидента никто не пострадал, идет проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, стрельба велась из охотничьего ружья. Полиция временно перекрывала прилегающий Новоколомяжский проспект, чтобы избежать опасности для людей.

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