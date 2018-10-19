В Петербурге уже шесть детей пострадали от ртути: госпитализирована девочка

Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM Новый случай отравления ртутью зафиксирован в Невском районе Санкт-Петербурга. На этот раз в больницу попала девочка школьного возраста. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 14-летняя школьница была госпитализирована с острым отравлением парами ртути.

«По словам ребёнка, одноклассник принёс во двор школы, расположенной на улице Дыбенко, ртуть», — пояснили в полиции.

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Напомним, ранее были госпитализированы несколько мальчиков — учеников школы №339 на улице Дыбенко. С территории школы вывезено 70 кг ртутьсодержащих отходов. Демеркуризация продолжается, однако школа не закрывалась. Основной участок заражения находился на площадке для скейтборда. Ее пришлось полностью демонтировать.

Со слов пострадавших, 28 сентября их одноклассник принес во двор школы ртуть. Полиция выясняет источник происхождения опасного вещества и другие обстоятельства ЧП.

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