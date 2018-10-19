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Украинские войска обстреляли 14 населенных пунктов в ДНР

Происшествия

Два здания получили повреждения

Украинские войска обстреляли 14 населенных пунктов в ДНР
Peter Shanks
Дыра от пули

Донецк, 19 октября 2018, 10:34 — REGNUM  Украинские войска 19 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 18 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали населенные пункты Горловка, Зайцево, Гольмовский, Верхнеторецкое, шахта им. Изотова, Ясиноватая, Крутая Балка, Жабичево, Спартак, Донецк, поселок шахты Трудовская, Александровка, Лозовое и Старомихайловка.

Обстрелы велись из минометов, гранатометов, снайперского оружия, стрелкового оружия, зенитных установок и БМП. ВСУ повредили одно здание и один автомобиль в Зайцево и одно здание в Ясиноватой.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 198 боеприпасов.

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Артобстрелы республик Донбасса
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