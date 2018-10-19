В Приморье считавшие себя «гражданами СССР» братья не платили по кредитам

Владивосток, , 10:14 — REGNUM Первореченский районный суд Владивостока приговорил двух братьев к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы за угрозы судебному приставу, сообщает 19 октября прокуратура Приморского края.

Установлено, что в отношении братьев в 2017 году были возбуждены исполнительные производства из-за невыплаты ими кредитов. Подсудимые, будучи недовольными действиями представителей власти, пришли в кабинет к судебному приставу и начали угрожать сотруднице и находившейся рядом с ней малолетней дочери.

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В ходе следствия браться заявили, что не признают себя гражданами России, называя себя «гражданами СССР», поэтому исполнительные производства против них не могли быть возбуждены. Кроме того, мужчины уничтожили свои российские паспорта и заявили, что не признают действующее законодательство и государственную систему.

«Суд назначил фигурантам за содеянное 4 года 4 месяца лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кабардино-Балкарии попал на скамью подсудимых местный житель, похитивший у банка 110 млн рублей. Являясь главой одной из компаний, он в 2010 году получил незаконно у банка 70 млн рублей, а в 2011 году еще 40 млн рублей.

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