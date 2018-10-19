Полиция занялась расследованием захвата квартиры Максаковой в Киеве

Киев, , 10:03 — REGNUM В Киеве полиция начала расследование инцидента с захватом квартиры оперной певицы, вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

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Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 356 УК Украины — «Самоуправство».

"Проведение досудебного расследования поручено Шевченковскому управлению полиции. Ход следствия прокуратурой взят на контроль», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Facebook.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/2248757115135638

В настоящее время девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, задержаны и доставлены в управление полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, о нападении на свою квартиру в Киеве Мария Максакова заявила 18 октября. По её словам, в квартиру, в которой находится сын оперной певицы и вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, выломав дверь, ворвались неизвестные люди. Они попросили сына и няню покинуть помещение. Певица уверена, что к нападению на жильё может быть причастен бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. Именно он якобы настоял на переезде Вороненкова и Максаковой на Украину, а также предложил певице обменяться квартирами в Москве и Киеве.